Parisi: “Sul rigore non ho visto Osimhen. Siamo rimasti in partita nonostante il mio errore”

Dopo la grande vittoria della Fiorentina, Parisi ha commentato la vittoria della sua squadra in trasferta a Napoli. Queste le sue parole a DAZN: “Grandissima partita, l’abbiamo iniziata bene contro una squadra forte. Siamo rimasti in partita nonostante un mio errore, non era facile contro una squadra forte. In questa squadra siamo tutti titolari, questo è importante per il gruppo. Non abbiamo mai perso la rotta, bisogna avere grande forza mentale. Sul retropassaggio ero da solo, non avevo visto Osimhen”.

IL COMMENTO DI ITALIANO ALLA VITTORIA