Parisi: “Sempre un’emozione tornare al Castellani, ma quando entro in campo non penso a questo”

Il terzino viola, Fabiano Parisi, intervistato da DAZN nel pre-partita Empoli-Fiorentina ha parlato dell’importanza nel tornare a giocare al Castellani, stavolta però da avversario.

Le parole dell’ex: “Per me è sempre un’emozione unica tornare qui a Empoli, ho ancora tantissimi amici che giocano ancora qui. Quando vado in campo però non penso ad altro. Questo stadio mi ha visto crescere, per me è sempre importante”.

