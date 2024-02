Bolgia viola a Empoli, i tifosi della Fiorentina cantano: “Benvenuti a Firenze”. Tifosi azzurri inermi

Una vera marea viola allo stadio Castellani di Empoli dove sono più di 4 mila i tifosi della Fiorentina presenti allo stadio in tutti i settori. Il settore ospiti, strapieno, ha subito fatto sentire la sua voce già prima del riscaldamento delle due formazioni. I tifosi viola, per dimostrare il loro dominio, hanno cantato: “Benvenuti a Firenze” proprio a dimostrazione di come siano tantissimi i supporters della squadra di Italiano e lo hanno voluto rimarcare.

