Parisi: "Sappiamo di non essere questi, dobbiamo migliorare molto e crescere"

Il terzino viola ha parlato sul suo profilo instagram rilasciando alcune parole per la partita di ieri nel derby

Dopo il pareggio a reti bianche di Empoli, il terzino viola Fabiano Parisi ha commentato la gara di ieri sui suoi profili social con evidente delusione. Ecco le sue parole: "Sappiamo che possiamo fare di più e lo dobbiamo fare, ora avanti con l'Europa." Il terzino, ex della gara, è entrato a pochi minuti dalla fine e non ha mai dato l'impressione di poter essere decisivo. Parisi non sembra un titolare inamovibile della Fiorentina e sta giocando con il contagocce. Infatti dopo la titolarità con il Venezia, Parisi è finito ai margini del gruppo viola.

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