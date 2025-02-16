Parisi: "Periodo da superare lavorando e facendo tanta fatica, oggi non ha funzionato nulla"
Il giocatore della Fiorentina, entrato nel secondo tempo della sconfitta contro il Como, ha detto la sua opinione
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 17:10
Attraverso i suoi social, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha commentato la cocente sconfitta dei viola al Franchi contro il Como di Fabregas per 0-2: "Un periodo di flessione da superare con le armi che conosciamo: il lavoro e la fatica." Il giocatore, subentrato a Gosens, molto probabilmente giocherà titolare a Verona contro l'Hellas per riprendere subito la marcia dopo questa pessima prestazione.