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Parisi: "Periodo da superare lavorando e facendo tanta fatica, oggi non ha funzionato nulla"

Il giocatore della Fiorentina, entrato nel secondo tempo della sconfitta contro il Como, ha detto la sua opinione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 17:10
Parisi: "Periodo da superare lavorando e facendo tanta fatica, oggi non ha funzionato nulla" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Attraverso i suoi social, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha commentato la cocente sconfitta dei viola al Franchi contro il Como di Fabregas per 0-2: "Un periodo di flessione da superare con le armi che conosciamo: il lavoro e la fatica." Il giocatore, subentrato a Gosens, molto probabilmente giocherà titolare a Verona contro l'Hellas per riprendere subito la marcia dopo questa pessima prestazione.

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