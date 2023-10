Parisi: “Nel Viola Park c’è veramente di tutti, anche il dentista e il parrucchiere. Stratosferico”

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nel corso dell’inaugurazione al pubblico del Viola Park, il nuovo centro sportivo viola: “Io sono molto contento, in questo centro sportivo c’è di tutto. È una cosa stratosferica, partendo dalla sala del dentista e arrivando fino al parrucchiere. Ti senti a tuo agio e puoi crescere…”.

Si aspettava una vittoria a Napoli?

“Siamo una squadra forte, le aspettative sono alte e diamo sempre il massimo. Vincere col Napoli non era facile, ma con questo nuovo centro bisogna alzare l’asticella”.

Ora sfiderete l’Empoli.

“Sì, sono sicuramente emozionato perché è da poco che sono venuto via da Empoli in cui ho trovato persone a me molto care. Per me è una partita importante”. Lo riporta TMW

