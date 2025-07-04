Parisi: "La competizione con Gosens è giusta. Futuro? Contento di rimanere alla Fiorentina"

Dobbiamo continuare così, resettare tutto e cominciare bene la nuova annata

Il terzino della Fiorentina, Fabiano Parisi, presente nella serata di ieri alla "Partita dell'Amicizia" a Serino, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttoavellino.it soffermandosi anche sul suo futuro:

"Quello che posso dire è che sono contento di rimanere a Firenze, poi durante il mercato è normale l'interesse di altre squadre. Ma io sono un calciatore della Fiorentina, sono carico e determinato di cominciare una nuova stagione al 100%".

Sull'esperienza in Europa: "Si quest'anno mi sono tolto tante soddisfazioni, siamo arrivati in semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia, è stato un anno di crescita, davanti ho un giocatore importante come Gosens, ma comunque sappiamo che nei top club è giusto che ci sia la competizione in ogni reparto."

Nazionale: "E' il sogno di tutti, bisogna far sempre bene prima nel club per poi sperare in una chiamata. Il mio primo obiettivo è quello di far bene a Firenze, poi magari sogniamo la Nazionale. Aspiro sempre a migliorarmi, fare sempre il massimo".