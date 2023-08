Parisi: “Fiorentina unica a volermi fortemente. Con Biraghi ce la giocheremo, sceglierà il mister”

Fabiano Parisi, neo calciatore della Fiorentina, ha così parlato ai giornalisti presenti nel post partita dell’amichevole Grosseto-Fiorentina, vinta 4-0 dai viola: “Manca ancora un po’ prima dell’inizio del campionato, la preparazione che stiamo facendo è buona, continuiamo così. Batosta di Belgrado? Ci ha fatto male, dobbiamo sempre essere determinati ed evitare brutte figure, siamo la Fiorentina. Ritorno in Europa? Ci fa piacere, siamo tanti ed è uno stimolo per tutti. La Fiorentina è stata l’unica squadra a volermi fortemente, sono felice di questa scelta. Con Biraghi non è una sfida, c’è la competizione ad alti livelli, ce la giocheremo, non sono preoccupato perchè sceglierà il mister”.

