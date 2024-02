Parisi, chance dal 1’ contro la sua ex squadra: 10 milioni all’Empoli, ingaggio da 1,2 milioni 

Empoli-Fiorentina è anche la prima da ex al Castellani per Fabiano Parisi. Pupillo di Fabrizio Corsi, oggetto misterioso della Fiorentina che dopo un inizio da protagonista si è allontanato dai radar viola. Parisi oggi avrà la giusta occasione per dimostrare il suo valore, con la sua ex squadra pronta a diventare un vero e proprio trampoli di lancio della stagione. Eppure le cifre del suo cartellino parlano chiaro: 10 milioni di euro nelle casse dell’Empoli, più uno di bonus legato al numero di presenze, e un ingaggio di 1,2 milioni a stagione per il giocatore campano fino al 2028. Scenario ideale che dimostra quanto la Fiorentina credi nelle potenzialità di questo ragazzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

