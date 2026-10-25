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Paratici: "Vanoli ha fatto 4 punti in 4 partite, la società è vicina all'allenatore e allo staff tecnico"

Il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato ai canali di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2026 12:15
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Paratici: "Vanoli ha fatto 4 punti in 4 partite, la società è vicina all'allenatore e allo staff tecnico" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Acf Fiorentina
Paolo Vanoli
Fabio Paratici
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Ecco le parole di Fabio Paratici a Dazn: "La società deve essere vicina non solo l'allenatore ma anche lo staff tecnico. Noi siamo a supporto dell' allenatore, il nostro mestiere è mettere nelle migliori condizioni l'allenatore e la squadra. Vanoli ha giocato 4 partite di campionato e ha fatto 4 punti, incontrando grandi squadre, dobbiamo guardare il calendario e soprattutto alle prestazioni e tutte le situazioni che avvengono nelle partite, perché alcuni episodi possono cambiare i risultati, ma non devono influenzare le valutazioni.

Rosa equilibrata? Per quanto riguarda i giocatori di talento, noi li abbiamo, non abbiamo solo giocatori di talento offensivo, ma anche difensivo, noi abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro, sapevamo che saremmo andati incontro a difficoltà, perché è un percorso diverso, sapevamo che ci fossero state delle salite, ma cercheremo di ottimizzare i risultati."

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