Paratici: "Seguiamo Chiesa, ci piacerebbe averlo. Lo seguiamo come lo seguono tutti in Europa"
Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Radio Rai, queste le sue parole:"La lista con Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali? La soddisfazione è che siano giocatori italiani accost...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2019 13:54
Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Radio Rai, queste le sue parole:
"La lista con Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali? La soddisfazione è che siano giocatori italiani accostati alla Juventus, è un bel segnale per il nostro movimento. Sono giovani oggettivamente bravi, non ci vuole una grande competenza per capirlo, sono sulla bocca di tutti e non piacciono solo alla Juventus. In questo momento non ce n'è uno più vicino a noi, li stiamo guardando come fanno altri club, non solo italiani."