"Paratici? no grazie. Marotta lo aveva allevato e non si è comportato bene con lui"

Evelina Christillin ripercorre la gestione in bianconero dell'attuale DS della Fiorentina mettendo a confronto il suo operato con quello di Marotta

Evelina Christillin torna a parlare di Juventus e lo fa soffermandosi anche sulla precedente esperienza in bianconero di Fabio Paratici, oggi direttore sportivo della Fiorentina. Nell’intervista concessa a Tuttomercatoweb e Radio FirenzeViola, la dirigente sportiva ha espresso un giudizio particolarmente severo sull’ex dirigente juventino, inserendo le sue considerazioni all’interno di un più ampio ragionamento sulla gestione societaria del club.

Christillin ha indicato viceversa in Beppe Marotta uno dei dirigenti che ha maggiormente apprezzato nel corso della sua esperienza nel mondo del calcio, ricordando anche il successivo percorso del dirigente all’Inter e il rapporto professionale con Paratici.

"Tra i dirigenti della Juventus da me preferiti c'è Marotta che abbiamo visto cosa ha saputo fare all'Inter e che è stato accompagnato alla porta non proprio bene, il suo allievo prediletto era Carnevali che ora è alla Juve. Paratici ? No grazie"

"Per quello che è successo proprio con Marotta che aveva allevato Paratici, conta anche il lato umano e lui non si è comportato bene con Beppe, così come Andrea Agnelli anche se poi da presidente ha fatto cose straordinarie."

"Erano partiti come giovani leoni che dovevano far fuori quello e quell'altro per Ronaldo ecc ma poi si è visto. Guardi che l'ultimo bilancio in attivo o almeno in pareggio della Juventus è stato quello con Marotta"