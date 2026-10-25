Paratici: "Dodo ci aveva chiesto la cessione ma non è arrivata l'offerta giusta. Gioca se merita"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn, nel prepartita di Inter-Fiorentina

Ecco le parole di Paratici a Dazn: "La situazione di Dodò è molto chiara e molto semplice, a fine campionato aveva la legittima ambizione di trovare una soluzione diversa da quella della Fiorentina, noi eravamo disponibili ad accontentarlo, in caso di offerte valide, che potevano soddisfare le nostre richieste. Non ci sono state e questo ha portato lui ad essere un pò in difficoltà ad inizio stagione. Adesso si allena benissimo, è nella rosa e fin quando ci sarà, sarà valutato come uno della rosa".