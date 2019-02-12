Paratici alla Gazzetta: "Mi piacerebbe avere alla Juventus Chiesa e Zaniolo"
Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha risposto cosi alla domanda del giornalista citando il talento della FiorentinaMi dice tre itali...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 10:20
Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha risposto cosi alla domanda del giornalista citando il talento della Fiorentina
Mi dice tre italiani bravi che le piacerebbero?
«Zaniolo, Chiesa, Barella e Tonali»