C’è anche Andrea Sottil allo stadio Franchi per assistere a Fiorentina-Empoli, l’allenatore dell’Udinese ha sfruttato il giorno libero dopo la partita della sua squadra ieri a San Siro contro l’Inter per venire a Firenze a festeggiare il ritorno tra i convocati di suo figlio Riccardo Sottil, che non si vedeva dallo scorso settembre per infortunio.

