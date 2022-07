Papà Mandragora: “È il play ideale. Firenze piazza giusta è super contento, si farà amare”

“Oggi Rolando è un buonissimo giocatore, se ha deciso di spostarsi a Firenze è perché ha voglia di salire di livello, diventare un campione. Alla Fiorentina potrà mettersi in mostra in campo internazionale”, si percepisce una buona dose di entusiasmo nella voce di Giustino Mandragora.

“In queste settimane abbiamo valutato bene ogni possibilità, alla fine credo che Firenze possa essere la piazza giusta per il suo livello e per continuare a migliorare, visto che in passato è stato frenato da qualche infortunio di troppo. Per spiegare quanto è carico e motivato basta che dica che a Torino abbiamo lasciato una fascia di capitano. Sono convinto che si farà ben volere dai nuovi tifosi, che sono di palato fino. È il play ideale”.

“È super contento, sente la fiducia di tutto l’ambiente. Impareremo a conoscere la proprietà e la piazza”. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

