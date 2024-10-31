Palladino: "Vittoria da uomini veri, più bella di Lecce e della Roma. Discorso di Quarta pre partita"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti dalla sala stampa del Marassi dopo la partita della Fiorentina

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Marassi dopo la partita della Fiorentina contro il Genoa, queste le sue parole:

Partita sofferta e sporca, è stata una partita difficile e complicata. Il Genoa se l'è giocata a viso aperto, ci ha messo in difficoltà, queste sono le vittorie che danno grande soddisfazione. Vittoria da squadra vera e da uomini veri, piu soddisfazione della vittoria di Lecce e della vittoria contro la Roma. Ci fanno completare perché ci manca una vittoria così. Non guardo la classifica non ci ho mai pensato in questo momento, ora penso al Torino perché è una partita difficile. Oggi Quarta ha fatto un discorso alla squadra che mi ha fatto venire i brividi. Profilo basso, leggerezza, siamo un grande gruppo.

Oggi Sottil ha fatto una fase di non possesso straordinaria, quelli che sono entrati sono entrati bene, ha esordito Rubino e siamo felici. Dobbiamo andare avanti cosi e non dobbiamo avere risposte da nessun giocatore perché non c'è bisogno. Il gruppo è cambiato e non era scontata questa magia che si sta creando.

Questa è una squadra di grande solidità, oggi dobbiamo difendere e attaccare insieme. Abbiamo raggiunto un grande equilibrio, è difficile farci gol e dobbiamo mantenere questa attenzione qui. La fase offensiva mi piace ma oggi dovevamo fare meglio. Io vengo dal settore giovanile, li seguo, oggi Rubino non si aspettava di entrare, questa settimana porterà i pasticcini per festeggiare, serve coraggio nel calcio italiano.

Beltran all'inizio ha sofferto un po, questo è il suo ruolo, lui vede calcio, in questa posizione lo abbiamo liberato, può ancora crescere dal punto di vista realizzativo, sta facendo qualcosa di importante.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL GENOA

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-gosens-magistrale-de-gea-miracoloso-beltran-fa-segnare/274929/