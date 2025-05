Palladino: “Svilar il migliore. Sul gol nessuna polemica, il mio cronometro segnava 5 secondi in più”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Olimpico di Roma dopo la sconfitta contro la squadra giallorossa, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Ringrazio Ranieri perchè è stato speciale per me, è stato un mio allenatore. Faccio i complimenti alla Roma, stanno facendo qualcosa di straordinario, abbiamo fatto un’ottima partita con tante occasioni, abbiamo incontrato un ottimo portiere che se è stato il migliore in campo vuol dire che abbiamo fatto la nostra partita. Non dobbiamo buttarci giù perchè la lotta all’Europa è ancora aperta. Ai ragazzi ho detto di azzerrare e di archiviare, dobbiamo pensare subito a giovedi perchè è una finale per noi. Ho un gruppo fatto di ragazzi serie e di grandi professionisti, ha fatto bene Zaniolo che ho visto molto motivato in settimana ma anche Richardson e Ndour hanno fatto bene.

In Italia abbiamo campioni in casa e non li sappiamo proteggere, Zaniolo si sta riprendendo dopo gli infortuni, secondo me va protetto, è un bravo ragazzo che prima dell’infortunio ha fatto grandi cose. Kean è stato anche picchiato molto, ci mancava, ha avuto tante occasioni, ma ora non dobbiamo buttarci giù, dobbiamo pensare subito a giovedi. La mia polemica sul gol? Il mio cronometro segnava 5 secondi in più e quindi pensavo fermasse il gioco ma non c’è stata polemica. Ci stiamo giocando tutto e dobbiamo essere orgogliosi di questo, noi vogliamo arrivare in fondo a tutto, se non ce la faremo ci prenderemo le nostre responsabilità. Adesso vogliamo arrivare in finale ma in casa nostra vogliamo un grande tifo, il Franchi sarà il nostro uomo in più.”