Palladino: "Subito poco, potevamo fare tanti gol. Squadra bloccata nel 2° tempo per colpa delle critiche"

Palladino ha risposto alle domande dello studio di Dazn dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce per 1-0

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina contro il Lecce, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Oggi volevamo fare cose semplici, nei momenti difficili si fa cosi, venivamo da un momento difficili con non buone prestazioni, oggi era importantissimo vincere ma non è stato facile. Negli ultimi giorni abbiamo provare un altro sistema di gioco, abbiamo concesso poco e creato tante occasioni, dispiace per aver vinto solo 1-0, vittoria meritata, i ragazzi hanno dato tutto.

Le otto vittorie consecutive hanno dato una percezione che potevamo stare secondi o terzi in classifica ma non è nelle nostre possibilità, veniamo da una ricostruzione con tanti giocatori acquistati, le otto vittorie hanno dato una percezione sbagliata all'ambiente. Stiamo facendo un ottimo campionato e siamo in una bella posizione di classifica, abbiamo tanti infortunati e i ragazzi stanno dando tutto. Io sono soddisfatto, la squadra mi segue, è esemplare durante gli allenamenti, posso solo ringraziare i ragazzi.

I calciatori sono stati male in questi giorni, hanno vissuto queste critiche esagerate, questo non aiuta i ragazzi a scendere in campo, nel secondo tempo c'è stato blocco psicologico, abbiamo bisogno di positività, come ha fatto oggi la curva che ci ha sostenuto. Dipende anche da noi e dai nostri risultati, le vittorie portano entusiasmo, i ragazzi vanno aiutati, la vittoria è meritata e questo entusiasmo va cavalcato, l'energia è positiva per noi. Spero di avere Kean già giovedi, faccio i complimenti a Zaniolo e Beltran che lo hanno sostituito bene"