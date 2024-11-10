Palladino su Sottil: "Dopo il nostro confronto ha cambiato approccio agli allenamenti. Da lì ha svoltato"

Palladino su Sottil: 'Il confronto nel mio ufficio ha segnato la sua svolta, ora gioca con una mentalità diversa

Al termine del Fiorentina-Hellas Verona, mister Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi su Riccardo Sottil e del percorso di crescita dell'esterno viola. Queste le parole del tecnico:

"Con Sottil ho avuto un confronto da uomo un mese fa nel mio ufficio, da li ha svoltato, ha cambiato il suo modo di giocare, si è convinto, adesso è un altro giocatore che si allena in maniera diversa da come faceva prima. Oggi ha difeso quasi da difensore, gli manca la finalizzazione, sono contento che anche il pubblico lo abbia capito e apprezzato".

Palladino: “Possiamo restare in alto, dipende da noi. Sottil è cambiato dopo confronto nel mio ufficio”

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