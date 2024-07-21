Palladino studia la situazione in difesa: Biraghi verso un cambio di ruolo, può fare il braccetto a sinistra

Palladino studia l'assetto tattico per questa Fiorentina. Per motivi tecnici e di esigenza numerica, Biraghi potrebbe cambiare ruolo

La Fiorentina e il mister Palladino stanno unendo le idee per ottimizzare il rendimento della rosa a disposizione, analizzando sia le voci di mercato (Ogbonna, Logan Costa, Vitik, Bijol) sia i giocatori attualmente in squadra. Per quanto riguarda la difesa, in attesa dell'arrivo di Valentini a gennaio, il mister Palladino starebbe valutando la possibilità di arretrare il capitano Biraghi come difensore centrale di sinistra nella sua difesa a tre. Questa scelta sarebbe motivata sia da considerazioni tecniche, dato che recentemente Biraghi ha perso parte della sua spinta offensiva, pur rimanendo efficace nei calci piazzati, sia per necessità, visto che attualmente sono disponibili solo Ranieri, Pongračić (appena arrivato) e Martínez Quarta, che deve ancora rientrare dalle vacanze post-Copa America.

Questo spostamento consentirebbe inoltre di rafforzare la fascia sinistra, che durante questo ritiro si è dimostrata molto promettente con Parisi e Sottil, i quali, soprattutto nell'ultima amichevole vinta 4-0 contro la Reggiana, hanno mostrato grandi qualità.

Nazione: "Locatelli in viola solo con la formula "alla Arthur"

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