Palladino soddisfatto, Fiorentina pronta ad affrontare l’Inter. Serve recuperare Adli e Gudmundsson
Palladino elogia il gruppo dopo la vittoria contro il Pafos
Raffaele Palladino elogia il gruppo dopo la vittoria contro il Pafos, apprezzando sia la disponibilità della squadra sia le buone prestazioni individuali, come quella di Martinez Quarta, capace di adattarsi a ruoli diversi. Con l'impegno di Conference League archiviato, la Fiorentina si concentra sulla sfida al vertice con l'Inter, puntando a un'impresa che potrebbe segnare l'ottava vittoria consecutiva in Serie A.
Palladino affronta la gara con coraggio, confidando nel recupero di Adli e Gudmundsson, e nell'entusiasmo di una squadra pronta a sfidare i campioni d'Italia a viso aperto. Lo riporta il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/