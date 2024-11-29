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Palladino soddisfatto, Fiorentina pronta ad affrontare l’Inter. Serve recuperare Adli e Gudmundsson 

Palladino elogia il gruppo dopo la vittoria contro il Pafos

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2024 08:50
Palladino soddisfatto, Fiorentina pronta ad affrontare l’Inter. Serve recuperare Adli e Gudmundsson  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino elogia il gruppo dopo la vittoria contro il Pafos, apprezzando sia la disponibilità della squadra sia le buone prestazioni individuali, come quella di Martinez Quarta, capace di adattarsi a ruoli diversi. Con l'impegno di Conference League archiviato, la Fiorentina si concentra sulla sfida al vertice con l'Inter, puntando a un'impresa che potrebbe segnare l'ottava vittoria consecutiva in Serie A. 

Palladino affronta la gara con coraggio, confidando nel recupero di Adli e Gudmundsson, e nell'entusiasmo di una squadra pronta a sfidare i campioni d'Italia a viso aperto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/

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