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Palladino recupera Gudmundsson: sarà titolare oppure partirà dalla panchina?

Dubbi sul ruolo di Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 09:55
Palladino recupera Gudmundsson: sarà titolare oppure partirà dalla panchina? - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida contro il Monza, conferma il recupero di Gudmundsson, che sarà convocato dopo aver superato il problema alla caviglia. Al contrario, Cataldi, alle prese con un infortunio al retto femorale, difficilmente sarà disponibile.

La formazione dovrebbe essere impostata su un 4-2-3-1, con dubbi sul ruolo di Gudmundsson. Pur essendo recuperato, potrebbe essere gestito con cautela, lasciando spazio a Beltran come prima scelta. Palladino si aspetta inoltre un contributo offensivo maggiore da Colpani, uno degli ex della gara. L'allenatore deciderà oggi nella rifinitura se dare subito spazio a Folorunsho o confermare Mandragora come titolare. Lo riporta La Nazione.

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