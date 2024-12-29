Palladino: "Punto che vale molto. Due gol presi? Ho detto alla squadra che dobbiamo entrare subito in partita"

Kean? Può crescere ancora. Senza Bove ovvio che un po' di equilibrio si è perso

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 tra Juventus e Fiorentina: "Oggi la Fiorentina ha fatto una grande prestazione nonostante abbiamo perso Bove, sono fiero dei ragazzi, hanno lottato e affrontato uomo contro uomo la Juve. Mi è piaciuto molto lo spirito di squadra, questo pareggio lo dedichiamo ai nostri tifosi che sono rimasti a casa e che ci hanno dato grande entusiasmo ieri ed anche per chi c’era oggi, ed inoltre a Edo Bove.

Pareggio che pesa tanto per la qualità messa in campo, per il coraggio, perché abbiamo affrontato una grande squadra andando sotto due volte in questo stadio contro questa squadra. Ovvio che un po’ di equilibrio si è perso ma è compito mio lavorare durante la settimana, purtroppo in questo periodo ci stiamo allenando poco. Dopo la partita con il Napoli avremo più tempo per farlo ma oggi tante cose positive.

Le due partenze inizio primo e secondo tempo, nel primo partiti un po’ timorosi arrivavamo tardi e quando riconquistavamo palla non eravamo bravi nella gestione. Dopo il gol ci siamo un po’ sbloccati, ho detto alla squadra che dobbiamo entrare subito in partita, anche nel secondo tempo è successo. Dettagli su cui dobbiamo lavorare ma oggi contento di tutti sia di chi è entrato che chi è subentrato. Punto che vale molto per noi, per la squadra, tutta la società e la città.

Kean ha lavorato tanto durante il ritiro, tanti carichi di lavoro, è arrivato qui a Firenze con grande voglia perché è il primo giocatore che ho chiamato questa estate insieme alla società, in lui vedo e vedevo. Gli ho dato amore, affetto e fiducia, molto merito suo perché è un ragazzo straordinario che può continuare a crescere”.

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