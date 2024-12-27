Palladino punta su Mandragora e con lui la Fiorentina cambia modulo: pronto il 4-3-2-1

Mandragora si prepara ad essere un titolare contro la Juve

Rolando Mandragora si prepara a essere titolare nella Fiorentina che affronterà la Juventus, offrendo equilibrio nelle due fasi di gioco, soprattutto in assenza di Edoardo Bove, la cui dinamicità è insostituibile. Mandragora, mediano esperto, è visto da Palladino come una soluzione concreta per migliorare il rendimento del centrocampo, grazie alla sua capacità di interdizione, ripartenza e copertura difensiva.

Nel possibile centrocampo a tre, Mandragora si affiancherebbe a Cataldi e Adli, garantendo maggiore protezione ai difensori e permettendo a Cataldi e Adli di concentrarsi sulla costruzione del gioco. Sebbene meno dinamico di Bove, Mandragora compensa con esperienza e capacità tattiche, migliorando la compattezza della squadra.

Questa nuova configurazione tattica, con un centrocampo a tre, potrebbe portare alla rinuncia di un esterno offensivo, favorendo una disposizione più solida con quattro difensori, tre centrocampisti, due trequartisti (Gudmundsson e Beltran) e un centravanti (Kean), formando un modulo ad "albero di Natale" più equilibrato. Palladino sta testando questa soluzione in allenamento, pronto a decidere la formazione definitiva per Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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