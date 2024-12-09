Palladino pubblica un video dedicato a Bove: "Ti vogliamo bene Edo". Immagini di Cataldi e dei tifosi
Palladino ha fatto una bella dedica per Edoardo Bove dopo una settimana difficile vissuta dal centrocampista della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 18:44
Raffaele Palladino attraverso il suo profilo Instagram ha dedicato un messaggio per Bove, il tecnico viola ha scritto: "Ti vogliamo bene Edo". Nel video che mostriamo di seguito, l'allenatore viola ha scelto immagini della Fiesole con la coreografia in onore di Bove e anche l'esultanza di Cataldi. Ecco il video
LE PAROLE DI ILICIC PER JOAQUIN
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