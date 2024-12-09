Palladino pubblica un video dedicato a Bove: "Ti vogliamo bene Edo". Immagini di Cataldi e dei tifosi

Palladino ha fatto una bella dedica per Edoardo Bove dopo una settimana difficile vissuta dal centrocampista della Fiorentina

Raffaele Palladino attraverso il suo profilo Instagram ha dedicato un messaggio per Bove, il tecnico viola ha scritto: "Ti vogliamo bene Edo". Nel video che mostriamo di seguito, l'allenatore viola ha scelto immagini della Fiesole con la coreografia in onore di Bove e anche l'esultanza di Cataldi. Ecco il video

LE PAROLE DI ILICIC PER JOAQUIN

https://www.labaroviola.com/ilcic-ricorda-joaquin-e-il-miglior-giocatore-che-abbia-mai-visto-ci-siamo-divertiti-alla-fiorentina/280205/