Palladino per il post Italiano? Perfetto per dare continuità al lavoro svolto in 3 anni dal tecnico viola

Raffaele Palladino è uno degli allenatori nella lista della Fiorentina per sostituire Vincenzo Italiano a fine stagione, è alla sua seconda stagione da allenatore ma in questi due anni al Monza ha dimostrato di avere ottime idee e tanti punti in comune con Italiano. Infatti come la Fiorentina, il Monza gioca un calcio propositivo che attraverso la gestione del pallone cerca di arrivare con continuità nell’area di rigore avversaria, e non è un caso che molte statistiche offensive delle due squadre si assomiglino, praticamente uguali i numeri del possesso palla, dei tiri effettuati verso la porta avversaria e dei calci d’angolo a favore. Anche la fase di pressione delle due squadre è simile, Palladino come Italiano cerca l’1vs1 a tutto campo e l’aggressione alta dell’avversario, anche a costo di prendersi dei rischi, Di Gregorio infatti è il portiere con più parate in Serie A. Ci sono però anche molte differenze tra i due allenatori soprattutto a livello di performance atletiche: se la Fiorentina è la penultima squadra per Kilometri percorsi in Serie A, il Monza al contrario è una di quelle che corre di più e si trova al 4° posto in questa speciale classifica. L’altra grande differenza sta nel fatto che Italiano negli anni è diventato un maestro del 4-3-3 prima e del 4-2-3-1 poi e in Serie A non si è mai discostato da questi due moduli, mentre Palladino sia dall’inizio che a partita in corso si è dimostrato capace di far giocare la sua squadra con schieramenti diversi, passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 ma anche al 3-5-2 asseconda dell’avversario che ha di fronte e del momento della partita. Sicuramente se Italiano lasciasse effettivamente la Fiorentina a fine stagione Palladino sarebbe una scelta che darebbe continuità all’ottimo lavoro svolto da Italiano in questi 3 anni a Firenze.

PALLADINO IN POLE PER SOSTITUIRE ITALIANO