Tuttomercatoweb scrive: “Palladino in pole per la Fiorentina, Italiano verso Napoli”

Come riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico del Monza Raffaele Palladino sarebbe salito in cima alla lista per succedere a Vincenzo Italiano come prossimo allenatore dei viola, infatti pare che nelle ultime ore i contatti tra le parti si sarebbero intensificati. Restano in lizza Gilardino del Genoa ed Alberto Aquilani, tecnico del Pisa, mentre Italiano sarebbe il prescelto per riaprire il nuovo ciclo del Napoli.