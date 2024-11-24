Palladino: "Non abbiamo giocato bene. Non pensiamo di essere più forti di quello che siamo"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Como

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dallo stadio di Como dopo la vittoria della Fiorentina, queste le parole dell'allenatore viola:

"Non è stata una bellissima partita da parte nostra, il Como ci ha messo in difficoltà, sono allenati bene, non è stata la miglior partita dal punto vista tecnico, non mi piace fare queste prestazione ma è la grande prova dei nostri valori e della nostra motivazione, l'emblema è Beltran che rincorre come i centrocampisti e prende l'unica ammonizione, De Gea para come un ventenne, Sottil che fa l'assist, Colpani che difende. Ora non penso all'Inter, pensiamo alla partita di Conference, vogliamo far bene visto che l'ultima l'abbiamo persa. Ho detto ai ragazzi di godersi il momento. Vogliamo giocarcela con tutti, ho sentito che la squadra è stata in vacanza perchè ci sono stati 7 giorni liberi ma sono stati tutte chiacchiere, questo è un grande valore.

I ragazzi sono molto ambiziosi e dobbiamo esserlo tutti, è un campionato strano, tante squadre in difficoltà, noi non dobbiamo sentirci più forti di quelli che siamo, dobbiamo essere solidi anche in questo. Tutti difendono, tutti attaccano, più in la guarderemo la classifica e ci porremo degli obiettivi. Fabregas ha cambiato modulo e l'ho cambiato anche io, è importante avere più sistemi di gioco, ho visto la posizione dei loro trequartisti e ho deciso di cambiato, cosi siamo andati meglio, poi è stata fortuna il gol 20 secondi dopo il gol dopo il cambio modulo.

Ho bisogno di tutti, Gudmundsson ha lavorato bene e questa settimana tornerà ad allenarsi, proviamo a recuperarlo per l'Inter oppure per la Coppa Italia. Biraghi ha avuto un fastidio al polpaccio, Pongracic è recuperato, io ho bisogno di tutti"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL COMO

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