Palladino: "Nell'intervallo abbiamo cambiato la partita, bene chi gioca meno. Non so se Kean recupera"

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il San Gallo in Conference League, queste le sue parole:“Grazie al mio staff alla fine del primo tempo abbiamo avuto 15 minuti per agg...

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il San Gallo in Conference League, queste le sue parole:

“Grazie al mio staff alla fine del primo tempo abbiamo avuto 15 minuti per aggiustare la situazione, con la squadra nello spogliatoio i primi 5 abbiamo analizzato la partita, nei secondi 5 facciamo vedere alla squadra cosa far per cambiare. E poi è merito dei ragazzi, se fanno ciò che gli diciamo all’intervallo succede ciò che è successo oggi. Ma al di là di questo, sono davvero contento della squadra. Nel primo tempo l’avevamo interpretata bene la gara ma l'abbiamo interpretata bene, non eravamo fluidi poi nel secondo tempo abbiamo reagito. Voglio fare i complimenti a chi ultimamente ha giocato meno, oggi grande gara di Biraghi, Quarta, Kayode, è stata una bella soddisfazione per loro

Bove sta sempre dove deve essere, Edo sta facendo bene e ne sono felice, chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque. Ci sono i giocatori intelligenti, lui è uno di questi. Vede calcio. Volevamo un centrocampo molto tecnico. Era la nostra idea nel costruire la squadra. Ho chiesto alla società giocatori di palleggio in mezzo al campo. Adli e Cataldi ce l’hanno, oltre a essere dinamici. Ma stasera ha fatto una grande gara Richardson, diventerà un grande calciatore. E poi Bove lo utilizzo in tutti i ruoli immaginabili, ovunque mi serva la sua intelligenza

Kean? Ho un grande staff medico. Mi auguro di sì, non è facile perché ha preso una bella botta a Lecce. Ci proviamo, ma se non dovesse farcela abbiamo delle valide alternative che stasera hanno fatto bene. Sono tranquillo”.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL SAN GALLO

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