Palladino: "Meritavamo di vincere, abbiamo cambiato modulo nel secondo tempo. Avevamo paura"

Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti di Dazn dopo la vittoria della Fiorentina. Le parole del mister viola

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina contro la Lazio, queste le sue parole:

"Bello quello che è successo oggi, potevamo andare noi in vantaggio con Colpani, poi siamo andati sotto con un calcio piazzato. Oggi ho capito che ci sono grandi uomini capaci di ribaltare la partita, di non demoralizzarsi, non era facile farlo. Abbiamo merito di vincere, nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco. Eravamo timorosi nel secondo tempo, questo non deve succedere, questo è compito mio, non può accadere. La vittoria è da dedicare al nostro presidente Commisso che è stato con noi questa settimana ed anche un pensiero va ai nostri tifosi che non ci hanno mai mollato nel corso di questa partita.

Cercavamo la vittoria, c'era amarezza dopo le ultime partite, questo è un gruppo competitivo, vogliamo vincere, abbiamo avuto un mercato strano, abbiamo la formazione al completo da 15 giorni. Questa partita ci servirà da lezione per capire quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Gudmundsson lo aspettavamo, sa giocare a calcio, lo abbiamo messo in condizione di poter far bene. Aspetto tutti, anche quelli che sono in panchina e non stanno ancora giocando. Dobbiamo diventare forti singolarmente e poi dobbiamo avere più coraggio nel gioco"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA LAZIO

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