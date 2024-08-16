Palladino: "Ho sognato tutte le notti Gudmundsson, finalmente è arrivato"

L'allenatore gigliato ha parlato oggi in vista dell'inizio del campionato soffermandosi sui temi più attuali

Ai canali ufficiali del club Viola ha parlato l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, ecco le sue parole: "I ragazzi sono motivati, abbiamo lavorato molto bene con carichi importanti ai quali non erano abituati però tutti hanno risposto bene e siamo pronti per iniziare la nuova stagione. Adesso finalmente si fa sul serio, arriviamo in una condizione ottimale per affrontare il campionato e la Conference. Si sta creando un bel gruppo ed è stato un piacere preparare quest'annata con la Fiorentina come società. Ad oggi sono contento, poi chiaramente i risultati saranno determinanti."

Sul Parma: "Le insidie sono sempre dietro l'angolo, il Parma torna in Serie A ed avrà un grande entusiasmo, troveremo uno stadio complicato che vorrà spingere la loro squadra verso un risultato positivo. Noi dovremo essere all'altezza e non dovremo perdere la lucidità perchè solo così potremo toglierci tante soddisfazioni".

Su Gudmundsson: "E' un giocatore che ho voluto fortemente insieme alla società, ci darà una grande mano in quella zona di campo ed è perfetto per le mie idee di calcio. Ho grande fiducia in lui e siamo felici di averlo con noi. Stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti del campionato. In questo periodo me lo sono sognato tutte le notti, non vedevo l'ora che arrivasse".

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