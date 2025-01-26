Palladino: "Ho letto troppe falsità, hanno fatto male. Sbagliato nel secondo tempo a difenderci soltanto"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio Olimpico dopo la vittoria viola

Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa dell'Olimpico, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina dopo la vittoria contro la Lazio:

"La vittoria di questa sera ci ha dato la scintilla che cercavamo, i risultati di questo ultimo mese non sono stati buoni, sono state dette tante bugie su questo gruppo che hanno fatto male al gruppo stesso. Questa sera il gruppo ha dimostrato che ha grande cuore e grande carattere, una grande dimostrazione di personalità, dedichiamo la vittoria a noi stessi. Folorunsho ha fatto una grande prestazione, come ha fatto una grandissima partita Pongracic, Gudmundsson ha ritrovato la forma migliore e lo sapevamo che sarebbe arrivata con la continuità. Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria, ho visto cuore da parte dei ragazzi, una ricorsa fatta sempre per aiutarsi, ho visto nei loro occhi quell'energie che mancava.

Ho visto la squadra che è scesa in campo come deve scendere sempre, oggi abbiamo difeso da grande squadra, abbiamo attaccato da grande squadra, poi ci siamo abbassati e l'inerzia della gara è cambiato, ci siamo abbassati troppo ed ho detto ai ragazzi che questo non deve accadere. Sono deluso dalle bugie che sono state scritte sui ragazzi, ho letto di terrore al Viola, chi lo ha scritto vuole il male della Fiorentina, criticate i risultati ma non scrivete falsità. State attenti a chi vi dice queste falsità, perchè i ragazzi ci hanno sofferto. Abbiamo 3 punti in più rispetto alla scorsa stagione e posizioni in più, stiamo nel percorso.

Non mi è piaciuta la gestione dell'arbitro, ci sono arbitri che non sanno gestire le partite e oggi la gestione è stata incomprensibile. La partita era bellissima ed è stata condizionata poi da questa gestione arbitrale, le due squadre si sono date tante botte ma sempre per lo spirito del gioco e non cattiveria, ho visto gialli dati in maniera molto esagerata che hanno incattivito la partita.

Noi non dobbiamo sempre essere verticali, dobbiamo capire quando possiamo andare verticali e quando no. Beltran mi è piaciuto tanto, ma non voglio parlare dei singoli, oggi anche chi era in panchina ha dato tutto per sostenere chi era in campo. Se vedessi che la squadra non mi segue sarei stato il primo a capire il motivo. Io vedo un gruppo che lavora tanto e questa è la cosa più importante per un allenatore.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA LAZIO

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