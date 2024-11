Palladino: “Gudmundsson? Lo aspettiamo il prima possibile. Mercato di gennaio? Non abbiamo obiettivi”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, a Repubblica ha anche parlato di Albert Gudmundsson, il quale sta recuperando dall’infortunio: “Sua assenza? Dà valore ancora di più a quel che ha fatto la squadra, senza il giocatore più atteso e pagato. L’ho visto sempre molto tranquillo, gli parlo spesso, ha una grande sensibilità. Lo aspettiamo il prima possibile. Sul mercato di gennaio non ci siamo dati degli obiettivi. Firenze è una piazza molto ambiziosa, come la società: dobbiamo cavalcare l’entusiasmo. Non pensiamo al mercato. Poi la società lavora ogni giorno, si confronta con me, cerchiamo il bene della Fiorentina”.