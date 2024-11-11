Palladino: "Grazie Firenze per tutto l’entusiasmo che ci stai dando. Siamo una bellissima famiglia"

"Grazie Firenze per tutto l’entusiasmo che ci stai dando. Siamo una bellissima famiglia". Questo il messaggio del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino scritto sui social il giorno dopo la vitto...

"Grazie Firenze per tutto l’entusiasmo che ci stai dando. Siamo una bellissima famiglia". Questo il messaggio del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino scritto sui social il giorno dopo la vittoria della squadra viola contro il Verona per 3-1 che ha lanciato la Fiorentina al secondo posto in classifica.

MASSIMO MAURO E RANOCCHIA PARLANO DI KEAN

https://www.labaroviola.com/mauro-me-lo-avevano-detto-di-kean-ma-ranocchia-non-ci-sta-giocare-alla-juve-e-unaltra-cosa/276559/