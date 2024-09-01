Palladino: "Grandi acquisti, manca un difensore ma ci hanno provato. A Bergamo la vera Fiorentina"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in casa contro il Monza, le sue risposte

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo il pareggio contro il Monza, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"I primi 20 minuti sono stati molto positivi, poi alla prima palla dentro abbiamo preso gol, da li è nato il timore e abbiamo cambiato l'atteggiamento. Siamo stati bravi perchè sotto due a zero abbiamo pareggiato, avevo la sensazione che potevamo pareggiare da un momento all'altro, peccato perchè potevamo farlo anche prima. C'è da migliorare ma portiamoci a casa delle cose positive.

Questa pausa viene nel momento giusto, sono arrivati 11 giocatori nuovi, 2 giorni fa sono arrivati 5 calciatori, hanno bisogno di conoscere i compagni, serve tempo e pazienza. Da martedi iniziamo a lavorare su tutto, possiamo dire che da martedi inizia il nostro percorso di crescita. Sul mercato sono contento, sono arrivati di giocatori forti, di livello, di grande esperienza, ho l'impressione di avere una squadra di grande livello. So che la società cercava anche un difensore ma per causa di tempo e forza maggiore non è arrivato ma sono contento, può nascere una grande Fiorentina.

Non facciamo paragoni con gli anni passati, sono arrivati grandi risultati e abbiamo cambiato tanto, la squadra è molto diversa. Noi vogliamo fare bene, voglio che la squadra faccia bene, sono convinto che ho una squadra con grandi valori umani e tecnici. Il portiere? In questo momento non c'è nessuna gerarchia, De Gea dopo i 120 minuti in Conference era stremato, fino ad ora abbiamo fatto giocare in campionato Terracciano e in Conference De Gea, dopo la sosta la situazione sarà più chiara ma fino ad ora abbiamo voluto testare entrambi i portieri e hanno fatto molto bene sia De Gea che Terracciano"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONZA

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