Palladino: “Fa male, dobbiamo azzerare per il finale di campionato. Ho tolto Fagioli perché volevo freschezza”

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, dopo l’eliminazione in semifinale di Conference League per mano del Betis. Queste le sue parole, riportate da TMW:

Cosa si poteva fare di più?

“C’è dispiacere e rammarico, la partita l’avevamo preparata bene. Hanno tanti campioni e e l’hanno sbloccata con una giocata. Poi siamo stati bravi andare sul 2-1 e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo: potevamo andare sul 3-1 e nel primo tempo supplementare potevamo gestire meglio sul 2-2. Non posso chiedere di più ai ragazzi, hanno dato tutto. Ci abbiamo provato fino alla fine: c’è rammarico, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Per noi era una partita dove volevamo arrivare in finale. Non ci siamo riusciti, ora dobbiamo azzerare questa e finire bene il campionato”.

Possibili ripercussioni sul campionato?

“Questa è una ferita, devo essere bravo a gestire il gruppo ma ha sempre reagito bene alle difficoltà. Sono grandi uomini, sapranno reagire subito. C’è una posizione importante da consolidare: può succedere di tutto nella corsa all’Europa, ancora tanti scontri. Stasera c’è tanta delusione, ma dobbiamo essere bravi a cancellarla”.

Il gol preso nei supplementari assomiglia tanto a quello dell’1-0 all’andata.

“Purtroppo nel calcio ci sono i duelli individuali: i difensori devono ragionare sempre in maniera negativa, purtroppo qua avuto quel secondo di ritardo. Era successo anche all’andata e loro sono bravi in transizione. Sono cose provate e riprovate, adesso non mi voglio attaccare a questo gol e i ragazzi hanno dato tutto. Ci servirà da lezione, per arrivare in finale devi stare attento anche a queste piccole cose che diventano grandi”.

Cosa vi siete detti con Fagioli dopo il cambio.

“Ha giocato 88 minuti, l’ho sostituito per dare vivacità alla squadra. Mi dispiace vederlo deluso, ma ci sono anche i suoi compagni che possono dare una mano. Era stato ammonito, non volevo restare in 10. Avevo già cambiato Adli e ho preferito mettere Folorunsho da mezzala per recuperare più palloni in mezzo”.