Palladino è arrivato a Firenze, adesso al Viola Park per la firma sul contratto. Le foto in stazione

Raffaele Palladino è arrivato poco fa alla stazione di Santa Maria Novella, pronto ad incontrare la dirigenza della Fiorentina

Ore intense per quanto concerne la questione del successore di Vincenzo Italiano, dopo l'addio annunciato dal direttore sportivo Daniele Pradè nel post partita di Atalanta-Fiorentina. Raffaele Palladino è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze e si sta dirigendo al Viola Park per incontrare la dirigenza viola. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, con la firma del contratto da parte del tecnico campano. Raffaele Palladino sempre più vicino alla panchina della Fiorentina.

CORRIERE FIORENTINO: “PALLADINO? REBUS AGENTI SUPERATO, INGAGGIO DA 1,5 MILIONI. ITALIANO RIFLETTE SULLA LAZIO”

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