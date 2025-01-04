Palladino disse: "Tifo Napoli, non averci mai giocato è un grande rimpianto"

Quella di oggi sarà una gara particolare per Palladino

Quella di oggi alle 18 sarà una partita particolare per Raffaele Palladino nato a Mugnano, ad undici chilometri da Napoli. Il tecnico della Fiorentina da sempre tifa azzurri, in un’intervista al Corriere Fiorentino disse: “Gira una leggenda metropolitana su di me secondo cui sarei tifoso della Juventus. Non è vero, ho sempre tifato Napoli e non averci mai giocato è un grande rimpianto”.

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