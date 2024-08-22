Palladino chiaro: "Serve un acquisto per reparto. Inizio inspiegabile, non abbiamo un'identità"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il 3-3 della Fiorentina, le parole del tecnico

Raffaele Palladino ha parlato in sala stampa dopo il pareggio della Fiorentina contro il Puskas, queste le sue parole:

"Brutto avvio di gara, non mi è piaciuta la squadra come è scesa in campo, è stato inspiegabile, ho visto errori che non vedo nemmeno in allenamento. Nel secondo tempo mi è piaciuto tanto l'atteggiamento, ho visto cose diverse, il rammarico è aver preso il terzo gol, è vero che Quarta era fuori per crampi ma non si può prendere un gol cosi. Siamo una via di mezzo e le cose di mezzo a me non piacciono.

Non abbiamo sottovalutato la partita, sarebbe stato da folli, ha giocato gente fresca. Gli errori non sono arrivati per un aspetto fisico, molti giocatori si sono aggregati tardi al ritiro, la squadra è stata assemblata tardi, non abbiamo un'identità chiara, serve pazienza, è compito mio aggiustare queste cose, tante cose non sono andate bene, chiedo una mano una società, loro sanno cosa serve.

Serve un giocatore per reparto, almeno un difensore, se non due, serve un centrocampista, siamo corti, la società lo sa e sta lavorando bene, dopo il 30 lavoreremo bene. Ci sono state cose positive e cose negative, fra 3 giorni si torna in campo, non vedo identità e una squadra solida che per ora non vedo, ci vuole pazienza. Beltran ha fatto la sua gara, è stato messo in difficoltà da tutta la squadra, ha fatto il massimo

Nel mercato può succedere qualsiasi cosa, sappiamo della situazione di Amrabat, lui è un giocatore di rottura, poi ci sono giocatori di impostazione come Bianco e Richardson, la società sa come intervenire."

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL PUSKAS

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-kean-e-dodo-danno-la-sveglia-disastro-kayode-beltran-fantasma/265071/