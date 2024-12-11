Palladino: "Cataldi? Solo un colpo alla caviglia, recuperabile per il Bologna. Domani Kean partirà dal 1'"

La partita di domani l'abbiamo preparata bene e dobbiamo essere concentrati sotto tutti i punti di vista

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa di presentazione della gara contro il LASK, impegno di Conference League. Queste le sue parole:

"Sicuramente la partita di domani per noi è decisiva in questa fase gironi, per arrivare nelle prime 8, perché a febbraio avremmo un turno in meno. Dobbiamo dare tutto domani, affrontiamo una squadra organizzata che contro di noi ce la metterà tutta per metterci in difficoltà. Il rischio è quello di andare in campo e di concedere delle disattenzioni come nella partita scorsa, perché le squadre in Conference ci affrontano con un piglio diverso. L'abbiamo preparata bene e dobbiamo essere concentrati sotto tutti i punti di vista".

Cataldi - "Ha preso un colpo alla caviglia domenica. Solo un colpo, non una distorsione ed ha la caviglia leggermente gonfia. Però contiamo di recuperarlo per il Bologna, per la partita di domenica".

Kean e Gudmundsson - "Stanno bene entrambi. Kean domani partirà dall'inizio. Gud stiamo cercando di fargli trovare la forma migliore centellinando il minutaggio. Non ha fatto la preparazione con noi e poi ha avuto questo infortunio, per questo non dobbiamo avere fretta con lui. Gradualmente bisogna fargli trovare la condizione migliore. Stiamo trovando varie soluzioni, dove possono giocare insieme, Gud può giocare sottopunta, dove può giocare Beltran. Abbiamo tanti giocatori forti in quella posizione: c'è Sottil, c'è Ikoné e c'è Beltran. Ovviamente non avendo Bove in questo momento, possiamo trovare altre alternative".

Ha poi aggiunto: "Io sono molto ambizioso insieme alla società, ai miei ragazzi e lo staff. Ce la vogliamo giocare con tutto. Ovviamente a inizio anno non ci aspettavamo questo, ma dobbiamo mantenere questa umiltà e continuare a stupire. Stiamo sognando e continuiamo a sognare dando il massimo in ogni partita".

Palladino: “Biraghi fuori per scelta tecnica, non voglio dire altro. Al posto di Bove può giocare Beltran”

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