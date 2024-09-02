Palladino avrà a disposizione quasi tutti i nuovi arrivati, pochi giocatori della Fiorentina in nazionale

Finalmente è arrivata la sosta per le nazionali tanto attesa in casa Fiorentina per lavorare sui concetti di gioco ed assimilare le richieste di Palladino, il rischio era quello di non poter lavorare...

Finalmente è arrivata la sosta per le nazionali tanto attesa in casa Fiorentina per lavorare sui concetti di gioco ed assimilare le richieste di Palladino, il rischio era quello di non poter lavorare con tanti elementi per via delle convocazioni in Nazionale, rischio che però non si è concretizzato. Infatti il mister viola avrà a disposizione una rosa molto numerosa e soprattutto avrà a disposizione quasi tutti i nuovi arrivi ma andiamo con ordine. Nelle selezioni under italiane sono stati convocati Martinelli, Comuzzo, Kayode e Bove, se per i primi tre poco male dato che hanno svolto tutto il ritiro con Palladino la pecca è la convocazione di Bove che è arrivato da poco e non conosce bene richieste e compagni.

In nazionale maggiore invece va Kean anche lui però è uno di quelli che oltre ad aver svolto tutto il ritiro con la Fiorentina è sembrato uno di quelli meglio integrati nel nuovo sistema di gioco, e chissà anzi che la possibilità di diventare titolare dell'Italia non sia per lui un ulteriore stimolo. In nazionale anche Pongracic nonostante le prime apparizioni negative con la maglia della Fiorentina, anche a lui forse dopo essere arrivato in ritardo a causa dell'Europeo e aver mostrato di non essere a suo agio in questo sistema di gioco avrebbe fatto bene rimanere ad allenarsi al Viola Park, gli altri convocati sono Richardson e Kuoame e per entrambi la convocazione non è un dramma conoscendo già abbastanza bene l'ambiente viola.

Insomma Palladino avrà a disposizione quasi tutti gli ultimi arrivati e tanti elementi anche in termini numerici per dare una svolta a questa squadra ed iniziare a farci vedere le idee di gioco per cui si è fatto tanto apprezzare a Monza

LE PAROLE DI RANIERI

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