Palladino: “7 punti contro Juve, Atalanta e Milan. E’ tutto aperto, ce la giocheremo fino alla fine”

Così l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport a fine partita:

“Affrontavamo una squadra di qualità e con grandi giocatori ma abbiamo fatto una gara con intensità giusta. Potevamo vincere o perdere ma l’atteggiamento è quello che vogliamo vedere sempre. Abbiamo fatto 7 punti con Juve, Atalanta e Milan, la strada è quella giusta. Gudmundsson arrabbiato per la sostituzione? tutti vogliono restare in campo in queste gare ma sono tutti importanti per me, avevo bisogno di giocatori freschi e Beltran è entrato bene. Tutta la squadra ha fatto bene stasera non solo Kean e il nostro portiere fenomenale. Abbiamo perso troppi punti per strada e dobbiamo migliorare con le squadre medio-piccole. Adesso ci sono ancora 7 partite da giocare e lo facciamo con uno stato psico-fisico importante. C’è entusiasmo, serietà, competizione tra i ragazzi. E’ tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine”.