Palazzo Vecchio avvisa: “Se non vanno nel restyling del Franchi, i 55 milioni del PUI andranno persi”

Gli assessori del Comune di Firenze Benedetta Albanese (Casa) e Cosimo Guccione (Sport) in risposta a chi chiede di utilizzare diversamente i fondi dei piani urbani integrati:”Se non vanno sullo stadio, i 55 milioni del PUI andranno persi perché non si possono mettere su nessun altro progetto della città. Chi afferma queste cose non conosce le regole e i documenti, né i progetti dell’amministrazione comunale, oltre a provocare un danno gravissimo alla città. Ricordiamo a tutti che i contributi sono stati già assegnati e che vi è una gara pubblica europea in corso per l’aggiudicazione che impone cautela, trasparenza e attenzione”.