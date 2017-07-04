Prima pagina CdS: "Juve si, strappo Bernardeschi, addio alla Fiorentina la trattativa entra nel vivo"
L'edizione odierna de il Corriere Dello Sport, oggi 5 Luglio 2017, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi recitando: "Juve si, strappo Bernardeschi addio alla Fiorentina. Parte l'assalto del c...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 01:46
L'edizione odierna de il Corriere Dello Sport, oggi 5 Luglio 2017, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi recitando: "Juve si, strappo Bernardeschi addio alla Fiorentina. Parte l'assalto del club bianconero al giovane talento. Pronti 40 milioni più bonus i viola ne chiedono 50, la trattativa entra nel vivo". Eccola nella sua completezza: