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Prima pagina CdS: "Juve si, strappo Bernardeschi, addio alla Fiorentina la trattativa entra nel vivo"

L'edizione odierna de il Corriere Dello Sport, oggi 5 Luglio 2017, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi recitando: "Juve si, strappo Bernardeschi addio alla Fiorentina. Parte l'assalto del c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 01:46
Prima pagina CdS: "Juve si, strappo Bernardeschi, addio alla Fiorentina la trattativa entra nel vivo" -
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L'edizione odierna de il Corriere Dello Sport, oggi 5 Luglio 2017, dedica la prima pagina a Federico Bernardeschi recitando: "Juve si, strappo Bernardeschi addio alla Fiorentina. Parte l'assalto del club bianconero al giovane talento. Pronti 40 milioni più bonus i viola ne chiedono 50, la trattativa entra nel vivo". Eccola nella sua completezza:

Corriere Dello Sport 5 Luglio 2017

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