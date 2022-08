PAGELLE VIOLA, VENUTI DA HORROR, KOUAME VIVACE, FLOP MANDRAGORA, BARAK CI PROVA

Terracciano 6 Sul gol non può far nulla, compie alcuni interventi che danno sicurezza al reparto, impegnato molto poco

Venuti 4,5 Il gol subito è colpa di una sua palla persa, sviene appena toccato da Deulofeu, e regala il vantaggio all’Udinese, cerca di rifarsi in qualche modo ma l’errore tecnico è sempre dietro l’angolo, diverse volte sbaglia anche il controllo di palla, altre volte il passaggio. Non all’altezza di giocare titolare in questa squadra

Quarta 6 Sbaglia qualche disimpegno di troppo ma è protagonista di diverse chiusure importanti, tanti errori in costruzione e quando deve impostare, molto meglio negli interventi difensivi

Igor 6 Attento in fase difensiva, non corre troppi pericoli, la sua intesa con Quarta in fase difensiva cresce con il passare dei minuti ma non è ancora quello della scorsa stagione

Terzic 5,5 Discreto in fase difensiva, discreto in fase offensiva, si registra un bel cross al 90′ per Jovic, è l’unico squillo

Mandragora 5 In questo momento chiunque farebbe fatica a prendere il posto di Amrabat, lui ci mette tanto del suo, in fase di impostazione può e deve fare molto meglio

Barak 5,5 Cerca di proporsi il più possibile ma molto spesso predica nel deserto, gli manca sempre quel pizzico di precisione

Maleh 5,5 Si impegna e lotta ma non è mai preciso tecnicamente quanto deve soprattutto nelle azioni offensive

Kouamè 6,5 Unico giocatore del tridente titolare ad avere spunti capaci di mettere in difficoltà la difesa avversaria, vivace e voglioso di spaccare tutto

Saponara 5 Non è mai riuscito a fare una giocata capace di mettere in difficoltà la difesa dell’Udinese, sempre tanto lento nella giocata. Non incide, serve tanto altro

Cabral 5 Cerca di essere nel vivo dell’azione ma sbaglia sempre tutto ciò che gli passa tra i piedi

Benassi 5,5 Fa meglio di Venuti, anche se ci voleva poco, anche lui sbaglia qualche cosa di troppo

Sottil 6 Più determinato di Saponara ma sostanzialmente le sue giocate sono sempre fine a se stesse

