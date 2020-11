PAGELLE VIOLA, QUARTA DISASTROSO ED ESPULSO, AMRABAT ANCORA SOTTOTONO, BENE SOLO DRAGOWSKY

DRAGOWSKY 7 incolpevole sul goal della Roma, salva più volte il risultato con parate importanti

MIKENKOVIC 5,5 combina il pasticcio con Quarta in occasione del goal della Roma, ma dietro é il meno peggio

QUARTA 4 spaesato, sempre fuori posizione. Per adesso in corpo estraneo rispetto alla Espulso nel finale

CACERES 5 spesso in ritardo nelle chiusure, male in fase d’impostazione

LIROLA 5 inesistente in fase di spinta

BONAVENTURA 5 praticamente un fantasma 57′ VLAHOVIC 5 nessuno si è accorto della sua presenza in campo

AMRABAT 5 male sia in fase di contenimento che di impostazione e forse il problema non è soltanto la posizione in campo DUNCAN S.V.

CASTROVILLI 6 non ha brillato neanche lui, ma in mezzo é il meno peggio 46′ PULGAR 5,5 si limita all’ordinaria amministrazione e neanche sempre bene

BIRAGHI 5 spinge poco e difende meno, oggi poco presente

CALLEJON 5 praticamente abbiamo giocato in 10. Non si smarca mai, non si trova mai nella posizione giusta non è mai pericoloso 66′ KOUAMÉ 5,5 maggior presenza fisica dello spagnolo ma combina poco e niente

RIBÉRY 6 si impegna e sgomita ma non ha sostegno da nessun compagno. CUTRONE S.V.

IACHINI 4 la squadra non ha un gioco non ha un anima e non ha un identità. Dopo un anno di lavoro sarebbe lecito attendersi molto di più.