PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC PERFETTO, OK CHIESA E MURIEL. BIRAGHI...
Di Gabriele CaldieronLAFONT: 5.5, appare incerto con i piedi nella prima frazione così come nell’unico intervento dei primi 45’. MILENKOVIC: 6.5, bene in fase difensiva dov’è vince praticamente tutti...
Di Gabriele Caldieron
LAFONT: 5.5, appare incerto con i piedi nella prima frazione così come nell’unico intervento dei primi 45’.
MILENKOVIC: 6.5, bene in fase difensiva dov’è vince praticamente tutti i contrasti e talvolta si fa vedere anche in avanti.
PEZZELLA: 6, rischia tantissimo al 8’ per un presunto contatto con Pandev, abile nel gioco aereo nonostante la maschera protettiva.
HUGO: 6, vedi Edimilson, concentrato ed attento nelle chiusure e tanto basta.
BIRAGHI: 5, malino nelle scelte, nelle chiusure, negli stop e nei controlli. Sottotono.
EDIMILSON: 6, normale amministrazione, un considerevole lavoro sporco.
BENASSI: 5, nei primi 45’ perde diversi palloni, non cresce nella ripresa finendo poi per sparire.
VERETOUT: 6, non si propone molto in fase offensiva, dietro fa legna quanto basta. (Dal 89’ DABO: s.v.)
GERSON: 6, viene chiamato spesso in causa per manovrare, tranne in casi sporadici le sue scelte sono corrette.
CHIESA: 6.5, indipendentemente dal risultato anche da altri campi lui quando ha la possibilità prova a far male. Sua l’occasione al 78’.
MURIEL: 6.5, si accende di rado ma non è una novità, buone comunque le sue accelerate anche nella ripresa specie al 78’ quando serve Chiesa.
MONTELLA: 6, opta per un 3-5-2 con Gerson ancora chiamato alla funzione di regista. La partita nel primo tempo è brutta e nervosa, nella ripresa la gara non cambia canovaccio tattico, ed i cambi si fanno attendere. La gara si prospettava così e così è stata, difficile prepararla diversamente.