PAGELLE VIOLA: KOUAME IL MIGLIORE, IGOR UN DISASTRO, BARAK NON SI SALVA, BENE CABRAL

Terracciano 5,5 Sul gol subito non esente da responsabilità, la palla entra nella sua area piccola e lui sarebbe potuto uscireDodò 5,5 Perde il duello che fa nascere il gol del Lecce. Per il resto è...

A cura di Flavio Ognissanti 17 ottobre 2022 22:47

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