PAGELLE VIOLA: KOUAME IL MIGLIORE, IGOR UN DISASTRO, BARAK NON SI SALVA, BENE CABRAL
Terracciano 5,5 Sul gol subito non esente da responsabilità, la palla entra nella sua area piccola e lui sarebbe potuto uscireDodò 5,5 Perde il duello che fa nascere il gol del Lecce. Per il resto è...
Terracciano 5,5 Sul gol subito non esente da responsabilità, la palla entra nella sua area piccola e lui sarebbe potuto uscire
Dodò 5,5 Perde il duello che fa nascere il gol del Lecce. Per il resto è una lotta continua continua con alterne fortune, cresce nel secondo tempo in cui si rende molto più pungente
Quarta 6,5 Una grandissima partita del centrale argentino che ci mette tutto se stesso, anticipa, lotta, imposta e per poco non segna un grandissimo gol dove obbliga il portiere del Lecce ad una grandissima partita
Milenkovic 6 Con lui in campo la situazione migliora nettamente
Igor 4,5 Un disastro, si perde Cesaay che segna e fa una serie infinita di errori
Biraghi 5,5 Non azzecca un cross, sbaglia anche tanto in difesa. Non si risparmia dalla lotta
Mandragora 5 Perde diversi palloni e in fase di impostazione sbaglia tantissimo
Barak 5,5 Nel primo tempo è più dentro le azioni offensive, cala nel secondo tempo
Bonaventura 5,5 Non si risparmia ma sbaglia molto spesso la scelta, quando deve passare la palla sceglie il tiro, quando deve tirare sceglie il passaggio. Impreciso
Nico Gonzalez 6 Nel primo tempo è assente ingiustificato, nel secondo tempo è molto più dentro la manovra con diverse accelerazioni positive
Kouamè 7 Segna di testa, in tutta la partita è un continuo correre e lottare, dove non arriva tecnicamente, arriva con la voglia
Cabral 6 Assist delizioso per Kouamè, segna due volte ma giustamente annullati, in una gara di lotta si fa trovare pronto
Duncan 6 Rispetto a Mandragora è un passo in avanti sotto tutti i punti di vista
Ikonè 6 Pericoloso in un paio di occasione
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