PAGELLE VIOLA, DISASTRO VLAHOVIC E CECCHERINI, CASTROVILLI IL MIGLIORE, CHIESA SPENTO
di Flavio OgnissantiQueste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro il TorinoDragowski 5,5 Due ottimi interventi nel primo tempo, nel secondo tempo subisce un solo tiro in porta,...
di Flavio Ognissanti
Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro il Torino
Dragowski 5,5 Due ottimi interventi nel primo tempo, nel secondo tempo subisce un solo tiro in porta, nel quale non è però impeccabile
Caceres 5.5 ci mette cuore e voglia, ma affonda anche lui nelle negatività difensive
Ceccherini 5 sempre fuori posizione, colpevole sul primo gol, assente sul secondo dove torna con un passo da casa di riposo
Milenkovic 5.5 ha il compito di guidare la difesa, e lo fa male
Dalbert 6 mette diversi palloni al centro che mettono in difficoltà la difesa granata, ma putroppo la Fiorentina un difensore non ce l'ha
Pulgar 5 spento, svogliato. Non detta i tempi, non crea gioco. Nulla di nulla
Benassi 5.5 sbaglia tanto però ha il merito di provarci e metterci un po di voglia, mezzo voto in più per quello. Tecnicamente totalmente da rivedere
Castrovilli 7 anima della squadra, crea, dribbla, tira, crea. Predicatore nel deserto, giocatore fondamentale
Ghezzal 5 mai in partita, sbaglia tutto
Chiesa 6 spento, quando decide di accendersi crea occasioni e fa un grande assist per Caceres. Ritardatario
Vlahovic 4.5 Sbaglia tutto, non si muove, non fa movimento. Si mangia un gol di testa. Ad oggi, è un giocatore non adatto a questa categoria, un domani, chissà
Sottil 5.5 meglio di Ghezzal, ma non ci voleva molto. Crea situazioni favorevoli ma si mangia un gol fatto da un passo