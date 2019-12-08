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PAGELLE VIOLA, DISASTRO VLAHOVIC E CECCHERINI, CASTROVILLI IL MIGLIORE, CHIESA SPENTO

di Flavio OgnissantiQueste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro il TorinoDragowski 5,5 Due ottimi interventi nel primo tempo, nel secondo tempo subisce un solo tiro in porta,...

A cura di Flavio Ognissanti
08 dicembre 2019 17:49
PAGELLE VIOLA, DISASTRO VLAHOVIC E CECCHERINI, CASTROVILLI IL MIGLIORE, CHIESA SPENTO -
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di Flavio Ognissanti

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro il Torino

Dragowski 5,5 Due ottimi interventi nel primo tempo, nel secondo tempo subisce un solo tiro in porta, nel quale non è però impeccabile

Caceres 5.5 ci mette cuore e voglia, ma affonda anche lui nelle negatività difensive

Ceccherini 5 sempre fuori posizione, colpevole sul primo gol, assente sul secondo dove torna con un passo da casa di riposo

Milenkovic 5.5 ha il compito di guidare la difesa, e lo fa male

Dalbert 6 mette diversi palloni al centro che mettono in difficoltà la difesa granata, ma putroppo la Fiorentina un difensore non ce l'ha

Pulgar 5 spento, svogliato. Non detta i tempi, non crea gioco. Nulla di nulla

Benassi 5.5 sbaglia tanto però ha il merito di provarci e metterci un po di voglia, mezzo voto in più per quello. Tecnicamente totalmente da rivedere

Castrovilli 7 anima della squadra, crea, dribbla, tira, crea. Predicatore nel deserto, giocatore fondamentale

Ghezzal 5 mai in partita, sbaglia tutto

Chiesa 6 spento, quando decide di accendersi crea occasioni e fa un grande assist per Caceres. Ritardatario

Vlahovic 4.5 Sbaglia tutto, non si muove, non fa movimento. Si mangia un gol di testa. Ad oggi, è un giocatore non adatto a questa categoria, un domani, chissà

Sottil 5.5 meglio di Ghezzal, ma non ci voleva molto. Crea situazioni favorevoli ma si mangia un gol fatto da un passo

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